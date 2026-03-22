Трагедия в открытом океане: катер с туристами перевернулся на популярном маршруте Мальдив — на борту была россиянка

Граждане России, Великобритании и Индии оказались на отдыхе на Мальдивах, где решили прокатиться на лодке. Согласно данным телеграм-канала SHOT, катер, находясь в открытом океане, набрал высокую скорость и перевернулся, сообщили «Вести». Несколько туристов пропали без вести. Генеральный консул России в республике Алексей Идамкин рассказал ТАСС, что произошло с россиянкой.

По информации «Вестей», на борту катера находились семь человек. Россиянка и еще четверо туристов упали в открытый океан. Согласно предварительной информации, двое туристов считаются без вести пропавшими. В их числе — чемпион по ралли Хари Сингх. Поисково-спасательные работы продолжаются. Туристам, которым удалось выбраться, оказывают помощь.

Посол Алексей Идамкин рассказал ТАСС, что туристка из России жива. В генконсульство РФ в Мале за помощью она не обращалась. Спикер отметил, что лодка двигалась по известному туристическому маршруту, который соединяет два острова. Он пользуется популярностью среди отдыхающих. Ежедневно совершается множество рейсов, которые всегда завершаются благополучно.

«Россиянка жива, но к нам не обращалась за содействием», — отметил дипломат.

ТАСС ссылается на газету The Times of India и информирует, что капитан судна погиб. На борту также находился крупный промышленник из Индии.

