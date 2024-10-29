Более 11 тыс. кузбасских студентов посетили выставку местных художников

Организаторы выставки «Кемеровские переДВИЖники» решили перевозить картины художников из одного вуза в другой, чтобы как можно больше кузбасских студентов смогли оценить мастерство земляков, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В итоге более 11 тыс. учащихся ознакомились с произведениями живописи.

На выставке представили работы 15 кузбасских художников. Им предложили презентовать часть работ, которые были выполнены ранее. Кроме того, было необходимо написать картину специально для выставки. Заданная тема — любые уголки родные городов. Выставка понравилась каждому посетителю. Однако особенно привлекла иногородних студентов, которые еще не успели рассмотреть все красивые места Кузбасса.

На открытии выставки присутствовали художники, которые представляли свои работы и отвечали на все поступившие вопросы. Ностальгическая экспозиция завершает свою работу в рамках стен вузов, но в скором времени появится на других локациях региона.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске открылась интерактивная выставка «Время на Фабрике».