В Наро-Фоминске открылась интерактивная выставка «Время на Фабрике»

Мероприятие в честь открытия состоялось в воскресенье, 27 октября. История комбината тесно взаимосвязана с зарождением города Наро-Фоминска, поэтому особо значима для горожан. В создании выставки принимал участие большой творческий коллектив, который возглавили художница Александра Пучкова и культурный продюсер Анастасия Галанина. Активно в организации помогали арофоминские краеведы Константин Козлов и Даниил Беляев, сценографы — выпускники Британской высшей школы дизайна и сотрудники Наро-Фоминского краеведческого музея. Не остались в стороне и ветераны предприятия.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

«Долгожданное событие! И не только для ветеранов шелкового комбината, но и для всех горожан. Несколько лет, вместе с руководством культурного центра «Фабрик», мы занимались сбором материала из личных архивов ветеранов шелкового комбината и много еще предстоит собрать», — поделилась ведущая выставки, заслуженный работник культуры России, председатель комитета по культуре Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа Ольга Тихонова.

Ветераны производства Шелкового комбината Вера Андрияшина и Нина Шеватурина поделились воспоминаниями о трудовых буднях на фабрике во время праздничного мероприятия. Почетным гостем также стала советник главы округа Наталья Кадыгроб.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Организаторы провели познавательную и интересную лекцию-экскурсию по выставке и закрытой на время ремонта территории фабрики и фабричным зданиям. Гости увлекательно проводили время. Им показали, как создавать арт-объект из фарфора, причем позволили сделать экземпляр самостоятельно. В творческой мастерской посетителей ожидало не менее интересное занятие — создание куклы-дракона.

На выставку приглашают всех желающих. Экспозиция работает до 31 декабря по адресу: г. Наро-Фоминск, площадь Свободы, 4В, Трепальный корпус Наро-Фоминского шелкового комбината (вход со стороны набережной).