Более 14 ударов топором: россиянка настаивает на пересмотре приговора за убийство мужа

В пресс-службе Мариинского городского суда Кемеровской области проинформировали, что высшая судебная инстанция оставила в силе обвинительный приговор россиянке, которая нанесла не менее 14 ударов топором своему супругу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, трагедия произошла в 2024 году в семье россиян, которые прожили вместе 36 лет. По версии следствия, мужчина забежал в комнату к жене с топором и угрозами.

«Я из тебя сейчас шашлык сделаю», — с такими словами муж, по словам подсудимой, направился с топором на нее.

По словам женщины, ей удалось выхватить у мужа топор. Она нанесла ему более 14 ударов. Суд приговорил жительницу Кузбасса к семи годам заключения в колонии общего режима. Адвокаты подсудимой требуют прекратить дело: поданы апелляция и кассационная жалоба. Сторона защиты настаивает, что женщина не преследовала цель убить супруга. Она защищалась. Россиянка вину признала, но просила суд смягчить наказание из-за непредумышленных действий.

По данным издания, суд учел результаты экспертизы — эмоциональное состояние женщины не достигало уровня аффекта в момент убийства мужчины. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил прежнее решение суда без изменений.

