Банк дал характеристику сотруднику, обвиняемому в убийстве начальницы
Фото: [Мужчина в наручниках/Медиасток.рф]
Финансовая организация представила суду отрицательную характеристику на своего бывшего сотрудника, обвиняемого в убийстве руководителя. Документ был озвучен в ходе судебного заседания. Об этом сообщает РИА Новости.
Работодатель мужчины, зарезавшего собственную начальницу в отделении на Автозаводской улице, официально дал ему негативную оценку. Адвокат подтвердила, что суду была представлена отрицательная характеристика, хотя она и не повлияла на ход процессуального решения. По версии следствия, конфликт между подчиненным и его руководителем назревал давно и был вызван личной неприязнью. На этой почве обвиняемый заранее приобрел бытовой нож, после чего пришел в офис и нанес женщине не менее двух ударов. Мужчина полностью признал свою вину в содеянном.
Ранее муж убитой начальницы банка попытался отомстить преступнику.