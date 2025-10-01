Банк дал характеристику сотруднику, обвиняемому в убийстве начальницы

Работодатель мужчины, зарезавшего собственную начальницу в отделении на Автозаводской улице, официально дал ему негативную оценку. Адвокат подтвердила, что суду была представлена отрицательная характеристика, хотя она и не повлияла на ход процессуального решения. По версии следствия, конфликт между подчиненным и его руководителем назревал давно и был вызван личной неприязнью. На этой почве обвиняемый заранее приобрел бытовой нож, после чего пришел в офис и нанес женщине не менее двух ударов. Мужчина полностью признал свою вину в содеянном.

Ранее муж убитой начальницы банка попытался отомстить преступнику.