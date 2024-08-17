Более 17 тысяч человек заразились обезьянней оспой в странах Африки

«С начала 2024 года в 13 государствах--членах Африканского союза зарегистрировали 17 541 случай заражения (2822 подтвержденных и 14 719 предполагаемых) и 517 случаев смерти от Mpox. На этой неделе еще три страны уведомили о возможных случаях заражения. Таким образом, общее число стран может достичь 16» — написано в заявлении южноафриканского президента, опубликованном на сайте Африканского центра по контролю заболеваний.