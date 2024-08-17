Более 17 тысяч человек заразились обезьянней оспой в странах Африки
Фото: [Фото: freepik.com]
В 13 странах Африки зарегистрировано уже более 17,5 тыс. случаев заражения обезьяньей оспой (Мрох). Из заболевших 517 человек скончались. Об этом сообщил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, на опубликованное заявление президента ссылается«Ъ».
«С начала 2024 года в 13 государствах--членах Африканского союза зарегистрировали 17 541 случай заражения (2822 подтвержденных и 14 719 предполагаемых) и 517 случаев смерти от Mpox. На этой неделе еще три страны уведомили о возможных случаях заражения. Таким образом, общее число стран может достичь 16» — написано в заявлении южноафриканского президента, опубликованном на сайте Африканского центра по контролю заболеваний.
Сирил Рамафоса также поведал, что в 2024 году количество случаев заражения оспой обезьян выросло на 160% по сравнению с предыдущим годом. Президент ЮАР поддержал решение Африканского центра по контролю заболеваний о признании ситуации с заболеваниями чрезвычайной ситуацией.
Ранее Роспотребнадзор заверил, что распространение обезьяньей оспы в России исключено.