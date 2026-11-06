Ноябрь без всплеска: аналитик прогнозирует стабильность спроса на авторынке

Аналитики не ждут от ноября резкого всплеска покупательской активности: показатели, скорее всего, останутся на уровне октября. Некоторое оживление возможно ближе к завершению года, но привычных сезонных распродаж, по мнению экспертов, не будет, сообщил rosbalt.ru.

Возвращение программ льготного автокредитования в первую очередь поддержит АвтоВАЗ. Как пояснила директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина, из-за строгих ограничений Минпромторга по цене и уровню локализации для машин с двигателями внутреннего сгорания основную выгоду получат автомобили семейства Lada.

«Переизбытка складских запасов у дилеров нет, поэтому масштабных акций не предвидится, возможны точечные программы. С 1 декабря возобновится действие льготного автокредитования, это поддержит спрос в сегменте до ₽2 млн до конца года», — полагает Анна Уткина.

Еще одним фактором, который может подтолкнуть часть покупателей к сделке, станет плановая индексация утилизационного сбора с 1 января 2027 года, сичтает эксперт. Такой сценарий становится более вероятным на фоне роста свободных денег у граждан — за счет новогодних премий и закрытия годовых контрактов.

«Это создаст мотивацию для покупки в декабре, но может забрать на себя часть продаж будущих периодов», — подытоживает эксперт.

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