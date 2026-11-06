В перинатальном центре Наро-Фоминска спасли недоношенную девочку весом 960 г
Врачи Наро-Фоминска выходили новорожденную девочку весом менее 1 кг
Фото: [пресс-служба Наро-Фоминского ПЦ]
Врачи Наро-Фоминского перинатального центра спасли недоношенную девочку, вес которой при появлении на свет составлял менее 1 кг. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Ребенок родился на 25-й неделе беременности пациентки центра. Вес девочки при рождении составлял 960 г, а рост — 33 см. Благодаря слаженной работе врачей ребенка уже через две недели перевели на самостоятельное дыхание. На момент поступления в отделение патологии новорожденных вес девочки составлял уже 1 580 г.
«Огромную роль и сыграла система открытой реанимации: у мамы была возможность каждый день приезжать к малышке и практиковать метод кенгуру. Это тот самый пример, когда командная работа и участие семьи дают результат, ради которого мы работаем», — отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Иван Шеховцов.
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