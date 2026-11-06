В перинатальном центре Наро-Фоминска спасли недоношенную девочку весом 960 г

«Огромную роль и сыграла система открытой реанимации: у мамы была возможность каждый день приезжать к малышке и практиковать метод кенгуру. Это тот самый пример, когда командная работа и участие семьи дают результат, ради которого мы работаем», — отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Иван Шеховцов.