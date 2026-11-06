Мороз съедает заряд: как заставить смартфон работать дольше на улице

Зимой смартфон может разрядиться в два раза быстрее обычного или внезапно выключиться, даже если на экране еще остается 20–30% заряда. Причина — низкая температура, которая замедляет химические процессы внутри литий-ионного аккумулятора. Как защитить батарею в мороз и продлить работу телефона на улице, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал инженер сервисного центра по ремонту техники Максим Ильченко.

«Оптимальная температура для большинства смартфонов — примерно от 0 до +35 градусов, а комфортнее всего аккумулятору при комнатных условиях. Уже при -5…-10 градусах батарея может отдавать энергию менее эффективно. На сильном морозе напряжение временно проседает, поэтому телефон иногда выключается, хотя индикатор показывает остаток заряда», — объяснил специалист.

По словам инженера, быстрее всего заряд расходуется, если одновременно включены мобильный интернет, навигация, камера и яркий экран. На холоде эти функции дополнительно нагружают аккумулятор. Перед выходом на улицу Ильченко посоветовал зарядить смартфон хотя бы до 80–100%, снизить яркость дисплея и отключить приложения, которые не нужны в дороге. Если связь нестабильная, телефон постоянно ищет сеть и тоже быстрее теряет заряд.

«Лучше носить смартфон во внутреннем кармане куртки или в сумке ближе к телу, а не в наружном кармане брюк или рюкзака. Чехол тоже немного помогает удерживать тепло. Если нужно долго пользоваться навигатором на улице, стоит подключить внешний аккумулятор и держать его в теплом месте», — посоветовал Ильченко.

Особенно важно не пытаться быстро согреть замерзший телефон. Не стоит класть его на батарею отопления, использовать фен или оставлять возле обогревателя: резкий перепад температуры может повредить устройство, а при образовании конденсата внутри корпуса возникает риск короткого замыкания. Лучше выключить смартфон, убрать его в теплое помещение и дать ему постепенно нагреться в течение 30–60 минут.

«Не подключайте замерзший аппарат к зарядке сразу после возвращения домой. Сначала дождитесь, пока он согреется до комнатной температуры. Иначе можно ускорить износ аккумулятора или повредить электронику», — предупредил инженер.

Если смартфон регулярно выключается уже при небольшом минусе, быстро теряет заряд даже в тепле или заметно нагревается при обычной работе, стоит проверить состояние батареи в сервисном центре. Возможно, аккумулятор уже изношен и нуждается в замене.