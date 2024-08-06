Более 20 издательств России представили работы на фестивале «Мысли» в Кузбассе

В Кемерове 3 и 4 августа состоялся фестиваль «Мысли», на котором было представлено более 20 издательств России, сообщил sibdepo.ru .

Фестиваль начался с ярмарки. Многие горожане и гости региона пришли на мероприятие, чтобы узнать о новинках в литературной среде или пополнить собственную библиотеку недостающим известным всему миру экземпляром. Ассортимент удивлял своим разнообразием: классическая литература, детские книги, современные произведения. Также посетителям предлагали приобрести раскраски, комиксы или путеводители.

Фестиваль стал полезным не только для его гостей. Мероприятие превратилось в площадку для современных поэтов и писателей, которые могли обменяться идеями и обсудить последние тренды в мире культуры.

«Этот фестиваль очень нужен, даже не обсуждается. Ведь нужно больше читать книги», — рассказал Владимир Топилин , писатель из Красноярского края.

Мероприятие также имело благотворительный характер. В Кемерове расположена школа-интернат, где учатся дети с какими-либо нарушениями речи. Участники акции могли купить книгу, чтобы передать ребятам, или заранее принести любую из дома.

Ранее сообщалось, что Коломна присоединилась к форуму «Россия вдохновляет на путешествия».