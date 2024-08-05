Коломна присоединилась к форуму «Россия вдохновляет на путешествия»

Городской округ Коломна стал один из участников форума «Россия вдохновляет на путешествия».

Форум проходил в Выборге. В мероприятии приняли участие 321 профильных специалистов, которые прибыли из ста городов России и Беларуси. На протяжении трех дней участники посещали экспертные сессии, информативные лекции, пленарные заседания и презентации престижных туристических проектов. 76 профильных специалистов из различных отраслей выступили в роли спикеров. Мероприятия проходили в рамках деловой программы форума.

«На Всероссийском форуме мы рассказали о большом разнообразии экскурсионных программ в нашем городском округе, о брендах и флагманских туристических объектах. Пригласили гостей на ближайшие мероприятия — день города Озеры, текстильный фестиваль «Ткань Озер», фестиваль-конкурс «Лука — море!», яблочно-книжный фестиваль в Коломне и день города Коломны», — отметила Дарья Тельнова, начальник управления по культуре и туризму администрации округа.

Коломна также представляла авторские проекты. Они были презентованы в рамках экспертных сессий «Музеи и городской туризм» и «Россия событийная». Форум проходит каждый год. Спикеры делятся предложениями, как улучшить сервис внутреннего туризма, а также обсуждают уже реализованные проекты.