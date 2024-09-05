Более 20 тыс. человек смотрели фильмы на надувном экране в рамках «Кинопоказа»

«Кинопоказ» от интернет-провайдера Goodline — это масштабное мероприятие, в рамках которого проходит показ семейных фильмов под открытым небом на надувном экране. Кроме того, для гостей устраивают мастер-классы, аквагрим, фотозоны. Отдельные локации устанавливают для детей. Посетителей угощают попкорном и фруктовым соком. Гостей также развлекают викторинами, посвященными истории кинематографа. В качестве вознаграждения участникам вручали призы. Также проводят лотереи с престижными подарками.

«Мы пришли, потому что нам нравится Goodline! И потому что мы любим здесь гулять, этот парк — просто сказка», — поделилась семейная пара из Прокопьевска.

Традиционно «Кинопоказ» посещают семьями. В нынешнем летнем сезоне много гостей приходили со своими четвероногими друзьями. Гостья «Кинопоказа» Ксения из Ленинска-Кузнецкого рада, что для молодого поколения устраивают подобные мероприятия. Она осталась довольна организацией. «Кинопоказ» показался ей площадкой, где можно весело провести время с родными или друзьями.

Просмотры фильмов прошли в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Юрге, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске.

Ранее сообщалось, что юная актриса Айнутдинова представит семейный сериал «Любопытная Варвара».