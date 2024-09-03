Юная актриса Айнутдинова представит семейный сериал «Любопытная Варвара»

Полина Айнутдинова играет одну из главных ролей. В сериале она перевоплотится в любопытную 10-летнюю девочку Варвару, которая приезжает погостить на период летних каникул к своим бабушке и дедушке. Школьница мечтает стать сыщицей. В селе она знакомится с мальчишкой Васей. Вокруг происходят странные события. Варвара и ее новый друг тайно ведут расследование, часто оказываясь в комических ситуациях.

Полина Айнутдинова завоевала симпатию многих зрителей после появления в сериале «Папины дочки. Новые». Актриса приедет в Пермь в среду, 4 сентября. В «Кристалл-центре» начнут показ одной из серий. Вход бесплатный. Возрастные ограничения — 6+. После премьеры пройдет фан-встреча, во время которой Полина ответит на вопросы кинолюбителей. Актриса также организованно раздаст автографы.

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