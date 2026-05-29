В Подмосковье на предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались 750 тыс. избирателей
«Единая Россия» завершает регистрацию избирателей на предварительное голосование
Регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России» завершается 29 мая. В Подмосковье зарегистрировались около 750 тыс. человек, сообщил секретарь подмосковного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Жители Подмосковья снова показали, что им небезразлично будущее региона. Проголосовали уже 509 тыс. человек. Самые активные – жители Балашихи, Люберец, Одинцово и Подольска», — рассказал он.
На предварительное голосование в регионе заявились 907 кандидатов, в том числе 67 участников СВО. Как отметил представитель оргкомитета по проведению предварительного голосования, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, замглавы Мининвеста региона Кирилл Лосунчуков, приход ветеранов СВО в политику — закономерный этап.
«Государственная дума принимает законы, определяющие жизнь всей страны, включая вопросы социальной защиты, обороны и национальной безопасности. Поэтому важно, чтобы эти решения принимались людьми, которые понимают их цену на собственном опыте», — сказал он.
В числе кандидатов — ветеран СВО, финалист региональной кадровой программы «Герои Подмосковья» Павел Коломацкий.
«Я как участник СВО и финалист региональной кадровой программы «Герои Подмосковья» с уверенностью могу сказать, что мы не боимся ответственности и готовы применять полученные знания на государственной и муниципальной службе, поддерживать своих товарищей, которые после ранений возвращаются в мирную жизнь, их семьи, работать на результат», — сказал он.