Более 50% жителей Казахстана проголосовали на референдуме о строительстве АЭС

Член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина на брифинге рассказала, что явка граждан Казахстана на референдуме составила 51,77%. Официально можно утверждать, что итоги референдума могут быть признаны в связи с тем, что о своем волеизъявлении сообщила большая часть населения, написал ТАСС.

В воскресенье днем, 6 октября, были заполнены 6 339 425 бюллетеней. Спикер напомнила правило, зафиксированное в законодательстве. Референдум считается действительным, если явка составила более 50% от числа внесенных в списки избирателей.

Спикер отметила, что в разных населенных пунктах явка отличается по показателям. Например, Алма-Ата — это самый крупный город в республике. Однако именно здесь проголосовало наименьшее число людей — 16,91% избирателей. В остальных крупных городах явка превышает 45%.

На референдуме жителям предлагали ответить на единственный вопрос, согласны ли люди, что на территории республики начнется строительство атомной электростанции. Предложено только два варианта ответа: положительный и отрицательный.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Токаев рассказал, что предпримет власть в случае одобрения населения о строительстве АЭС.