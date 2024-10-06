Президент Казахстана рассказал, кому доверят строительство АЭС
Токаев считает, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что АЭС на территории республики должен строить международный консорциум, сообщил ТАСС.
В воскресенье, 6 октября, в Казахстане проходит референдум о строительстве АЭС. В предложенном бюллетене есть один вопрос, на который можно ответить либо утвердительно, либо отрицательно.
«Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» — единственный вопрос референдума.
Президент Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что референдум — один из самых демократических способов узнать мнение населения. Лидер уверен, что люди сделают правильный выбор. Правительство будет принимать решение исключительно на основании результатов референдума.
В случае положительных итогов голосования правительство начнет разработку необходимых документов. Власти осознают, насколько серьезным является решение о строительстве атомной станции. Спешки в данном вопросе быть не может.
«Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями», — сказал он.
Президент отметил, что новое правительство работает всего семь месяцев. Этого времени не достаточно для того, чтобы давать оценку работе специалистов. Однако уже виден явный прогресс и полная заинтересованность об условиях жизни граждан.
Ранее сообщалось, что в автомобиле работника Запорожской АЭС сдетонировало взрывное устройство.