Президент Казахстана рассказал, кому доверят строительство АЭС

В воскресенье, 6 октября, в Казахстане проходит референдум о строительстве АЭС. В предложенном бюллетене есть один вопрос, на который можно ответить либо утвердительно, либо отрицательно.

«Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» — единственный вопрос референдума.

Президент Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что референдум — один из самых демократических способов узнать мнение населения. Лидер уверен, что люди сделают правильный выбор. Правительство будет принимать решение исключительно на основании результатов референдума.

В случае положительных итогов голосования правительство начнет разработку необходимых документов. Власти осознают, насколько серьезным является решение о строительстве атомной станции. Спешки в данном вопросе быть не может.

«Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями», — сказал он.

Президент отметил, что новое правительство работает всего семь месяцев. Этого времени не достаточно для того, чтобы давать оценку работе специалистов. Однако уже виден явный прогресс и полная заинтересованность об условиях жизни граждан.

Ранее сообщалось, что в автомобиле работника Запорожской АЭС сдетонировало взрывное устройство.