Более 500 тыс. руб. в месяц: в Кузбассе ищут руководителя проекта

На платформе онлайн-рекрутинга опубликовано сообщение о поиске специалиста — руководителя проекта по созданию культурного кластера, который может рассчитывать на ежемесячную заработную плату в размере более 500 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно данным платформы онлайн-рекрутинга, к ключевым требованиям для кандидатов относятся: наличие профильного высшего образования, управленческий опыт в строительной сфере от пяти лет, а также участие в реализации как минимум десяти аналогичных проектов. Помимо этого, соискатель должен разбираться в современных архитектурных тенденциях и дизайне фасадов, уверенно владеть специализированным программным обеспечением и обладать рядом дополнительных компетенций.

По данным издания, в пакет условий для будущего сотрудника входит: стабильный доход, официальное оформление, служебный мобильный телефон, возможности для обучения и профессионального роста при полной финансовой поддержке компании. Будущий руководитель проекта будет представлять интересы группы компаний на объекте.

Ранее сообщалось, что участники СВО смогут построить карьеру в госсфере благодаря программе «Герои Подмосковья».