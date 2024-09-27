Более 6 млн руб. перевел аферистам пользователь онлайн-биржи в надежде заработка

Житель поселка Олимпийский перевел мошенникам более 6 млн руб. Большую часть денег он взял в кредит. Из своих сбережений отдал аферистам 40 тыс. руб., сообщил Newsler.ru.

Мужчина 1987 года рождения решил зарабатывать на онлайн-бирже. С подобным предложением к нему обратился неизвестный в телеграм-канале. В начале августа мужчины решили сотрудничать. Потерпевшему рассказали алгоритм действий. Сначала предстояло зарегистрироваться на сайте онлайн-биржи. Затем переводить деньги своему партнеру. Мужчину заверили, что прибыль будет расти быстро. Деньги якобы поступали на счет.

Житель поселка постоянно переводил деньги, но прибыли не было. Когда в очередной раз он так и не получил обещанного дохода, понял, что стал жертвой мошенников. Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Личности неизвестных на данный момент не установлены. Общая сумма денег, которые мужчина взял в кредит, составляет 6 млн 257 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, похитившего деньги у пенсионерок.