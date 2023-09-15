Более чем 22 тысячам жителей Нагасаки рекомендовали эвакуироваться

Более чем 22 с половиной жителям в префектуре Нагасаки в Японии было рекомендовано эвакуироваться из-за опасности, вызванной ливнями. Об этом сообщил японский телевизионный канал NHK .

Сразу в нескольких районах города Сасэбо был объявлен 4-й уровень угрозы из 5. Власти рекомендуют жителям переместиться в безопасные места, пока это представляется возможным.

Пятый уровень угрозы подразумевает необходимость в экстренных и неотложных мерах ради спасения своей жизни. В том числе, и подразумеваются и случаи, когда эвакуация не представляется возможной из-за невозможности перемещения по улицам. При объявлении 5-го уровня угрозы, власти рекомендуют гражданам подняться выше второго этажа, выбрать самое безопасное место и не выходить на улицы.

Непрекращающиеся ливни, идущие в Нагасаки, повышают потенциальный риск оползней и паводков...