Север, село или отсрочка: юрист рассказал, как законно повысить пенсию

Размер пенсии можно увеличить — и для этого существует несколько законных путей. Об этом рассказал адвокат Антон Габович, сообщила rostovgazeta.ru.

По словам эксперта, первый способ — работа в районах Крайнего Севера. Второй — труд и проживание в сельской местности. Третий — отложить выход на пенсию на неопределенный срок: на год или дольше.

«Все эти способы дают право на назначение повышенных пенсионных коэффициентов», — объясняет Антон Габович.

Однако, как подчеркивает юрист, пенсионные коэффициенты начисляются не только в процессе работы. Есть и другие периоды деятельности, за которые жителям российских регионов тоже полагаются баллы. Например, срочная служба в армии. Или уход за инвалидом первой группы, за ребенком-инвалидом, а также за лицами старше шестидесяти лет.

Отдельно Габович отметил мам: за уход за малолетними детьми им начисляются дополнительные баллы. Повышенными коэффициентами к пенсии обладают и участники СВО.

Если же у россиянина не хватает ни баллов, ни стажа, и человек понимает, что накопить их уже не получится, остается один вариант — социальная пенсия.

«Ее получают те, кто не обладает правом на назначение страховой, по старости. При этом возраст, по достижению которого можно рассчитывать на социальную пенсию, увеличивается на пять лет», — объясняет Габович.

Ранее сообщалось, что срочная пенсионная выплата вырастет до ₽3,5 тыс. в 2027 году.