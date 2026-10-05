Повторное нарушение на реке Томи: что решил суд в отношении россиянина, незаконно перевозившего людей

Житель Кузбасса, занимавшийся перевозкой людей по реке, предстал перед судом. Поводом стало нарушение, допущенное им повторно. Информацию об этом 5 октября, в понедельник, распространила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, началось все с проверки, которую организовала Новокузнецкая транспортная прокуратура. Надзорное ведомство интересовалось, насколько соблюдаются требования к безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.

В ходе разбирательства выяснилось: мужчина уже попадал в поле зрения прокуратуры. Тогда его привлекли по части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ, квалифицировав действия как предпринимательскую деятельность в сфере транспорта без лицензии.

«В июле этого года он снова вышел на воду», – отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным издания, нарушитель, предположительно, не сделал выводов. Он продолжил зарабатывать на перевозках: на реке Томи за плату доставлял пассажиров на маломерном судне, не имея специального разрешения. В ответ транспортный прокурор возбудил новое дело — теперь уже по части 2 статьи 14.1.2 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за повторное совершение того же нарушения.

Суд согласился с доводами надзорного органа и признал кузбассовца виновным. Мера наказания оказалась ощутимой: штраф в ₽25 тыс., а само судно изъято в доход государства. То, как исполняется приговор, прокуратура держит под контролем.

Ранее сообщалось, что пассажиры Подмосковья совершили более 44 млн поездок в автобусах Мострансавто в сентябре.