ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 16 октября

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 16.10.2026 в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05.10.2026

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024 г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 61,1 кв. м, к/н: 50:11:0000000:138365, адрес: МО, м.о. Истра, г. Дедовск, ул. Больничная, д. 13, кв. 69. П.1426-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Зудина М.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 5 328 000,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 737 +/- 10 кв. м, к/н: 50:08:0060239:867, адрес: МО, г.о. Истра, д. Загорье. П.1434-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Кептя А.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 812 871,00 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 802 +/- 20 кв. м, к/н: 50:08:0070335:685, адрес: МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, д. Куртниково. П.1439-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Маргарян Г.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 671 200,00 р.

4. Зем. уч., общ. пл. 768 +/- 10 кв. м, к/н: 50:08:0060239:1160, адрес: МО, дер. Загорье. П.1450-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Демидова А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 720 000,00 р.

5. Зем. уч., общ. пл. 1200 кв. м , к/н: 50:08:0040130:5, адрес: МО, Истринский р-н, с/пос. Ермолинское, д. Андреевское, уч. 24. П.1460-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Попов А.А., Попова Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 086 400,00 р.

6. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 17 кв. м, к/н: 50:03:0060180:2586, адрес: МО, территория г.о. Клин. П.1461-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Гаджибагиров А.Ф. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 396 000,00 р.

7. Жилое помещ., общ. пл. 225,5 кв. м, к/н: 50:11:0050409:965; зем. уч., общ. пл. 438 +/- 15 кв. м, к/н: 50:11:0050409:716. Адрес: МО, г.о. Красногорск, д. Александровка, ул. Островского, д. 1, пом. 1. П.1458-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Столбушкина Е.Ю., Столбушкин Д.В. Взыск: ООО ПКО «Коллект Солюшенс». Цена: 21 136 800,00 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 49,1 кв. м, к/н: 50:11:0020218:2428, адрес: МО, г.о. Красногорск, д. Аристово, ул. Светлая, д. 5, кв. 5. П.1462-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Жусубалиева А.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 726 441,60 р.

9. Кв-ра, общ. пл. 74,5 кв. м, к/н: 50:21:0060201:3432, адрес: МО, Ленинский р-н, пос. Володарского, ул. Елохова роща, д. 6, кв. 176. П.1469-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Корнеева Н.А. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 7 742 400,00 р.

10. Зем. уч., общ. пл. 840 +/- 1 кв. м, к/н: 50:18:0040101:198, адрес: МО, Можайский р-н, уч. располож. в юго-запад. части кад. кв-ла 50:18:0040101. П.1470-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Ермолович В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 119 700,00 р.

11. Жил. дом, общ. пл. 136,5 кв. м, к/н: 50:26:0120509:409; неж. здание (хозблок), общ. пл. 48,0 кв. м, к/н: 50:26:0120509:738; зем. уч., общ. пл. 1477 +/- 13 кв. м, к/н: 50:26:0120509:662. Адрес: МО, г.о. Наро-Фоминский, д. Котово, ул. Московская, д. 48. П.1466-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Тюрин О.С. Взыск: Смирнов О.В. Цена: 4 632 800,00 р.

12. Сад. дом, общ. пл. 77,5 кв. м, к/н: 50:05:0040250:203; зем. уч., общ. пл. 600 кв. м, к/н: 50:05:0040250:2. Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Митинский с/о, с/т Подушкино, 12. П.1453-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Данилова И.Ю. Взыск: Гурьянова А.Ю. Цена: 1 680 000,00 р.

13. Жил. дом, общ. пл. 74,2 кв. м, к/н: 50:05:0130116:649; зем. уч., общ. пл. 1201 +/- 24 кв. м, к/н: 50:05:0130116:123. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, тер. ДПК Редриковы горы, д. 163. П.1472-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Пантелеев А.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 3 052 000,00 р.

14. Зем. уч., общ. пл. 659 +/- 18 кв. м, к/н: 50:09:0000000:194286, адрес: МО, г.о. Солнечногорск, д. Белавино, кв-л Белавино-4, ул. Солнечная, з/у 2. П.1455-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Топоров Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 040 000,00 р.

15. Зем. уч., общ. пл. 831 +/- 20 кв. м, к/н: 50:33:0020564:2260, адрес: МО, Ступинский р-н, с. Сапроново. П.1459-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Ехохина И.М. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 824 000,00 р.

16. Кв-ра, общ. пл. 63,9 кв. м, к/н: 50:31:0040602:2470, адрес: МО, г. Чехов, ул. Дружбы, д. 6/2, кв. 157. П.1471-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Пересада А.В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 917 840,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 51,4 кв. м, к/н: 50:28:0100307:3184, адрес: МО, г.о. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д. 7Б, кв. 57. П.1341-ПОТ от 12.08.26. Собств.: Владимиров В.Н. Взыск: Ганченков В.А. Цена: 3 825 000,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 600 +/- 9 кв. м, к/н: 50:28:0110156:7026, и строящийся на нем жилой дом. Адрес: МО, дер. Степыгино. П.1342-ПОТ от 12.08.26. Собств.: Омельченко К.В. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 515 440,68 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 605 +/- 9 кв. м, к/н: 0050:11:0020104:28270, адрес: МО, г. Красногорск, д. Нефедьево. П.1300-ПОТ от 23.07.26. Собств.: Шихджамалова Д.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 474 775,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 28,7 кв. м, к/н: 50:20:0010112:12569, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Тенистых Аллей, д. 3, к. 2, пом. 189. П.1312-ПОТ от 31.07.26. Собств.: Винтилов И.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 715 400,00 р.

5. Жил. дом, общ. пл. 618,4 кв. м, к/н: 50:11:0050106:420; зем. уч., общ. пл. 1200 +/- 24 кв. м, к/н: 50:11:0050106:96. Адрес: МО, Красногорск г.о., дер. Тимошкино, д. 11. П.1313-ПОТ от 31.07.26. Собств.: Кошевая Д. Взыск: Степанов В.В. Цена: 8 500 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.