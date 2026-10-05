Кастрюли и ведра — ваше оружие: в Минлесхозе научили отпугивать медведей тем, что есть на каждой кухне

Жителям кузбасских территорий, где не исключено появление медведей, адресовали памятку. Ее подготовило министерство лесного комплекса региона. Главный совет — не оставлять на участках и подворьях ничего съестного. Речь идет в первую очередь об урожае яблок, груш, черноплодной рябины, облепихи и других плодовых и ягодных культур: его рекомендуют убирать полностью, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Кроме того, жителей просят своевременно вывозить мусор, не создавать стихийные свалки и по возможности не оставлять пищевые отходы в поселках и садовых товариществах. Если зверь все же появился, его советуют отпугивать шумовыми петардами или резкими металлическими звуками — к примеру, стуком по ведрам и кастрюлям. О случившемся необходимо сообщить по номеру 112.

«При визуальном контакте с медведем не паниковать, не бежать, не поворачиваться к нему спиной, медленно увеличивать дистанцию», — говорится в рекомендациях Минлесхоза Кузбасса.

Отдельные рекомендации ведомства касаются домашнего хозяйства. Коров, овец, коз и свиней предлагают выпускать только под присмотром пастухов либо с использованием электропастухов. Кошек, собак и птицу на ночь лучше держать в закрытых помещениях, а корм после животных убирать сразу. Владельцам пасек советуют обзавестись забором и электропастухом, проверяя их состояние ежедневно.

По данным ведомства, поездки на дачи разумнее планировать в светлое время суток. В населенных пунктах, расположенных рядом с лесом, где медведей уже замечали, на ночь стоит закрывать окна и двери и не выходить из дома до рассвета.

От посещения леса Минлесхоз предлагает пока воздержаться. Если поездка необходима, идти следует группой не менее трех человек. И еще один момент: не стоит готовить еду на улице — запах может привлечь хищника.

Ранее сообщалось, что бидон с ягодами помог жителю Забайкалья уйти от медведя.