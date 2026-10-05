Понедельник, 5 октября, стало для Кемерова днем испытаний. На областную столицу обрушилась мрачная погода с сильным ветром, и горожане ощутили на себе всю мощь стихии. В редакцию VSE42.RU обратилась местная жительница, которая поделилась тем, что сейчас творится за окном и на улицах.

По словам кемеровчанки, порывы ветра настолько сильные, что приходится буквально держаться на ногах. Деревья гнутся под напором стихии, а их ветки трещат от мощных порывов. Темное небо и бешеный ветер превратили привычные городские улицы в довольно тревожную картину.

«Аж деревья трещат, жутковато», — поделилась женщина.

Кемеровчане уже почувствовали на себе, что предупреждение синоптиков и спасателей было не зря. По данным издания, ранее МЧС предупреждало кузбассовцев о жутком ветре с порывами до 24 м/с. Также редакция VSE42 писала о том, что синоптики прогнозируют серьезное ухудшение погоды в регионе.

В такую погоду особенно важно соблюдать меры предосторожности. Специалисты советуют избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах, поскольку порывы ветра могут влиять на управление автомобилем. Пешеходам же лучше не прятаться от непогоды под козырьками и навесами, которые могут не выдержать напора стихии.

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