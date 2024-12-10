Более чем за 83 тыс. руб. продают порцию «Оливье» в ресторане Уфы, сообщил mkset.ru. В меню не указан вес блюда.

Корреспонденты Mkset проанализировали стоимость салата «Оливье» в кафе и ресторанах Уфы. В одном из заведений они нашли в меню блюдо стоимостью 83 тыс. 800 руб. Журналисты узнали актуальные цены на необходимые для блюда ингредиенты в местных магазинах. Они пришли к выводу, что купив продукты на 83 тыс. руб., можно приготовить 145 кг домашнего «Оливье».

В меню кафе и ресторанов предложены разнообразные вариации салата. Например, с мортаделлой, вяленой уткой, ростбифом, лососем, креветками или зелеными бобами эдамаме. Порция зависит от заведения и достигает 290 г., уточнили корреспонденты Mkset. Средние цены варьируются от 315 руб. до 624 руб.

Найденные Mkset самые дорогие позиции — «Оливье» со слабосоленым лососем и «Оливье» с лососем. Первое блюдо весом 280 г можно заказать за 960 руб. Второе стоит 83 тыс. 800 руб. Оно представлено в заведении, которое предлагает халяль.

Ранее сообщалось, что приготовление оливье обойдется россиянам в более чем 900 рублей.