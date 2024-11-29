Аналитики: приготовление оливье обойдется россиянам в более чем 900 рублей
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Специалисты «Такском» подсчитали индекс оливье в России, согласно которым приготовить традиционный новогодний салат будет дороже, чем в 2023-м. Результаты исследования опубликовал канал RT.
Аналитики проанализировали 56 млрд кассовых чеков и сделали расчеты на семью из четырех человек. По их данным, для приготовления оливье в 2024 году придется отдать на кассе около 921,77 рубля. В эту стоимость включили все ингредиенты, в том числе и майонез.
Новые показатели строятся на средних ценах на продукты:
- Картофель - 44,09 руб.
- Морковь — 34,84 руб.,
- Яйца — 97,5 руб.
- Вареная колбаса — 357,77 руб.
- Соленые огурцы — 185,96 руб.
- Зеленый горошек — 93,09 руб.
- Майонез — 108,52 руб.
Эксперты отметили, что цифры получились на 7% больше средней стоимости прошлого года. По ранее совершенным подсчетам индекс оливье составлял 863,77 рубля.
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