Более месяца в Кемерово не ликвидируют полуметровую яму на проезжей части

В центре Кемерово около месяца назад на проезжей части образовалась глубокая яма, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент издания в очередной раз проверил, как изменилась обстановка на дороге.

По информации издания, корреспондент несколько раз проверял состояние дороги после обнаружения ямы. Ее глубина достигает примерно полметра. Журналист опустил в яму ногу по колено, чтобы продемонстрировать ее глубину. На дне ямы лежат окурки, разорванная сигнальная лента и другой мусор. Яма образовалась на пешеходном переходе в центре города.

По информации издания, на протяжении месяца возле ямы периодически ставили различные предметы, привлекающие внимание участников дорожного движения. Например, кирпичи, дорожные конусы и красно-белые ленты. Однако предметы также быстро исчезали с дороги. Один раз яму прикрыли пластиковым дорожным барьером, достигающим в длину примерно один метр.

«В начале этой недели, 23 июня, барьер пропал и оголил пропасть в центре города снова. На момент 8:30 сегодняшнего дня место на дороге остается в таком же состоянии», — отметил корреспондент «Сибдепо» в четверг, 26 июня.

Корреспондент стал свидетелем, как колеса самокатов и велосипедов проваливаются в яму. В настоящее время дорожная проблема не устранена.

Ранее сообщалось, что в Кемерово устранили последствия масштабного ДТП с участием 26 легковых автомобилей и грузовика.