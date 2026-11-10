Мир подождет: Каллас заявила, что санкции против России только усилятся, несмотря на мирный процесс

Евросоюз не намерен сбавлять санкционное давление на Россию, даже если переговоры по урегулированию украинского конфликта сдвинутся с мертвой точки. Об этом сообщает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети.

Каллас обозначила позицию Брюсселя предельно четко: как бы ни развивались мирные переговоры, Европа продолжит поддерживать Украину. Санкции против Москвы не только остаются в силе — их будут ужесточать.

Пока дипломаты обсуждают архитектуру безопасности и перемирие, еврокомиссары параллельно закручивают гайки. Логика Каллас проста: мирный процесс — это одно, а санкционный пресс — совсем другое, и ослаблять его никто не собирается.

Ранее стало известно, что Киев потребовал от Запада кормить ВСУ еще десять лет.