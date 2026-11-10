Мир подождет: Каллас заявила, что санкции против России только усилятся, несмотря на мирный процесс
Каллас заявила, что ЕС будет ужесточать санкции против России
Евросоюз не намерен сбавлять санкционное давление на Россию, даже если переговоры по урегулированию украинского конфликта сдвинутся с мертвой точки. Об этом сообщает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети.
Каллас обозначила позицию Брюсселя предельно четко: как бы ни развивались мирные переговоры, Европа продолжит поддерживать Украину. Санкции против Москвы не только остаются в силе — их будут ужесточать.
Пока дипломаты обсуждают архитектуру безопасности и перемирие, еврокомиссары параллельно закручивают гайки. Логика Каллас проста: мирный процесс — это одно, а санкционный пресс — совсем другое, и ослаблять его никто не собирается.
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