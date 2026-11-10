Мир подождет: Каллас заявила, что санкции против России только усилятся, несмотря на мирный процесс

Каллас заявила, что ЕС будет ужесточать санкции против России

Политика

Евросоюз не намерен сбавлять санкционное давление на Россию, даже если переговоры по урегулированию украинского конфликта сдвинутся с мертвой точки. Об этом сообщает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети.

Каллас обозначила позицию Брюсселя предельно четко: как бы ни развивались мирные переговоры, Европа продолжит поддерживать Украину. Санкции против Москвы не только остаются в силе — их будут ужесточать.

Пока дипломаты обсуждают архитектуру безопасности и перемирие, еврокомиссары параллельно закручивают гайки. Логика Каллас проста: мирный процесс — это одно, а санкционный пресс — совсем другое, и ослаблять его никто не собирается.

Ранее стало известно, что Киев потребовал от Запада кормить ВСУ еще десять лет.

Актуально

Читайте также

Италия вдруг засомневалась в помощи Киеву: политолог назвал это предвыборным заигрыванием

Италия вдруг засомневалась в помощи Киеву: политолог назвал это предвыборным заигрыванием

В Европе удивились атакам Зеленского на Москву перед переговорами

The Federalist: Зеленский расшатывает оборону Украины отказом от выборов

Внутренние разборки элит: политолог рассказала, как скандал с пытками бьет по власти Зеленского

Внутренние разборки элит: политолог рассказала, как скандал с пытками бьет по власти Зеленского

Никаких перемирий: Лавров поставил ультиматум Брюсселю по Украине

«Это геноцид Зеленского»: депутат Рады обвинил президента в гибели миллиона украинцев

Вагенкнехт связала дом-концлагерь под Киевом с поставками оружия Украине

Европа сходит с ума: Рябков заявил о невиданных темпах милитаризации ЕС

«Мы своих не бросаем»: Медведев ответил на предложение депортировать Туска в Россию

«Мы своих не бросаем»: Медведев ответил на предложение депортировать Туска в Россию

«Жизнь далеко не европейская»: Шойгу дал совет Молдавии

Экономический интерес победил: в России миграция осталась прежней после выборов

Экономический интерес победил: в России миграция осталась прежней после выборов

Грозит ли Мелони конфликт с Макроном и Зеленским? Политолог объяснил маневр

Грозит ли Мелони конфликт с Макроном и Зеленским? Политолог объяснил маневр

Добавьте mosregtoday.ru в избранное