Эндокринолог Павлова объяснила, почему тянет на горький кофе

Любовь к горькому кофе — не прихоть и не дань моде, а результат хитрой связи между мозгом и кишечником. Об этом сообщает канал врача-эндокринолога Зухры Павловой.

Павлова сослалась на недавнее открытие американских ученых: они обнаружили так называемый медленный дофаминовый путь, по которому кишечник докладывает мозгу о поступивших питательных веществах. Механика проста: мозг учится связывать вкус напитка или блюда с эффектом, который наступает позже — уже через кишечник. С кофе это работает так: за горечью приходит бодрость, и мозг это запоминает.

Именно поэтому со временем нам начинают нравиться продукты, которые поначалу казались неприятными — тот же горький кофе или темный шоколад. По мнению Павловой, этот механизм влияет и на формирование пищевых привычек в целом: организм фиксирует не только вкус, но и то, что за ним следует.

Так что тяга к горькому — это не извращенный вкус, а память тела о награде.

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