В Абу-Даби 10 ноября стартовали трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию вновь возглавил помощник президента Владимир Мединский, в состав также вошли высокопоставленные военные и дипломаты, включая начальника ГРУ Игоря Костюкова и заместителей министра иностранных дел Сергея Рябкова и Михаила Галузина. На данный момент в переговорах объявлен перерыв, работа делегаций продолжается уже более четырех часов.

Эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», сходятся во мнении, что прийти к окончательному мирному соглашению на этой встрече не удастся.

Политолог Сергей Маркелов считает, что текущий состав делегаций не предполагает такого исхода, и встреча сведется к очередному раунду политического торга. По его мнению, стороны лишь определят «цену вопроса» и согласуют повестку будущих встреч, обсуждая гуманитарную помощь и хронологию событий. Реальный разговор о мире не начнется, пока не будут учтены требования России.

Политолог Юрий Светов также скептически оценивает шансы на прорыв, указывая на неконструктивную позицию Киева и Вашингтона. Он отмечает, что Украина требует от России односторонних уступок (остановка наступления, отказ от обсуждения статуса территорий), при этом сама настаивает на вступлении в НАТО и репарациях. Интересы России в этот круг обсуждения не входят. Светов подчеркивает, что российская сторона продолжит придерживаться своих изначальных требований, которые по мере изменения ситуации на фронте будут только ужесточаться.

Эксперты выделяют четыре возможных сценария итогов встречи:

- Согласование контактов (наиболее реалистичный): договоренность о сроках следующей очной встречи и повестке.

- Тактические договоренности: обмен пленными, деэскалация в Черном море для возобновления зерновой сделки или энергетическое перемирие.

- Территориальные уступки (маловероятный): готовность России пойти на уступки территорий.

- Прямые российско-американские договоренности (самый опасный): если Киев и Европа будут сопротивляться, Россия и США могут договориться напрямую, определив цену, которую Россия готова заплатить за то, чтобы США заставили европейцев и украинцев принять условия.

Ранее политолог Журавлев заявил, что переговоры в Абу-Даби не решат конфликт из-за конституций РФ и Украины.