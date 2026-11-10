Склад с аккумуляторами загорелся в Москве

МЧС: на юго-востоке Москвы загорелся склад с аккумуляторами

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

На юго-востоке Москвы вечером 10 ноября произошел крупный пожар в одноэтажном здании, предназначенном для хранения аккумуляторов. По предварительной информации, возгорание началось на кровле склада, после чего огонь стал быстро распространяться. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами происшествия.

На месте наблюдается интенсивное горение. Из-за сложности обстановки пожару присвоили второй, повышенный ранг. Такая категория предусматривает привлечение дополнительных сил и средств пожарной охраны. Информация о точной площади возгорания и количестве задействованных пожарных расчетов пока не приводится.

По предварительным данным столичного управления МЧС, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возникновения огня устанавливаются. Также пока неизвестно, находились ли люди внутри здания в момент начала пожара и какой ущерб причинен складскому помещению. Официальные сведения о локализации или ликвидации возгорания на момент первоначального сообщения не поступали.

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