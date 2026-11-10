Паника и аффект: психолог объяснила, почему люди верят телефонным мошенникам

Как рассказала NEWS.ru кризисный психолог и НЛП-терапевт Ангелина Сурина, злоумышленники всегда работают на опережение, используя колоссальную скорость общения, чтобы жертва просто не успела включить критическое мышление.

Их главная цель — спровоцировать состояние глубокого аффекта, при котором человек полностью теряет связь с реальностью. Для этого преступники безошибочно бьют по самым уязвимым болевым точкам, спекулируя на страхе за детей, внезапных болезнях, угрозе потери имущества или денег. Когда человек оказывается в таком состоянии, у него физиологически отключается префронтальная кора, отвечающая за логику, и включается древний инстинкт выживания. В этот момент организм требует одного — немедленно устранить угрозу, выполнив быстрые действия и доверившись тому, кто обещает спасение.

Довериться мошеннику в момент мнимой опасности — это не глупость, а базовая реакция организма на стресс, пояснила эксперт. Последствия такого секундного помутнения часто оказываются фатальными: люди добровольно переводят все сбережения, берут на себя огромные кредиты или передают курьерам последние наличные, осознавая масштаб трагедии лишь тогда, когда аффективный туман рассеивается.

По ее мнению, чтобы разорвать эту разрушительную цепь, психолог настаивает на необходимости искусственно разорвать контакт. Алгоритм спасения здесь идентичен действиям при панической атаке: нужно немедленно повесить трубку, дав себе право на паузу. Далее следует заземлиться физически — несколько раз медленно вдохнуть и выдохнуть, осмотреться и назвать про себя несколько предметов в комнате, попить воды, буквально возвращая мозг из состояния аффекта в настоящий момент. Важно проговорить себе: «Ничего страшного, я сейчас все решу», и пообещать себе никогда не принимать финансовые или юридические решения в состоянии паники. Сурина подчеркивает, что злоумышленники часто переходят к прямым оскорблениям, угрозам и ненормативной лексике, пытаясь дополнительно вывести жертву из равновесия, но на эти провокации нельзя реагировать. Вместо этого необходимо включить внутреннего наблюдателя и задать себе отрезвляющие вопросы: «Прямая угроза моей жизни есть прямо сейчас?», «Где заканчивается внушенный мне страх и начинается объективная реальность?». Только после возвращения холодного рассудка стоит позвонить близким и перепроверить информацию, которая еще десять минут назад казалась абсолютной истиной.

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