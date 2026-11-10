«Кожа провисла»: Пригожин рассказал о последствиях резкой потери веса
Продюсер Пригожин рассказал об осложнениях после похудения на 18 кг
Фото: [Медиасток.рф]
Резкое похудение на 18 килограммов обернулось для музыкального продюсера Иосифа Пригожина серьезными эстетическими проблемами, которые потребовали немедленного вмешательства специалистов.
Как рассказал продюсер в беседе с Общественной Службой Новостей, поначалу он был в восторге от первых результатов трансформации, однако вскоре столкнулся с нежелательными физиологическими переменами — у артиста сильно провисли участки кожи на лице и шее.
Пригожин отметил, что ранее с подобным эффектом никогда не сталкивался, и теперь проблему необходимо решать в оперативном порядке. Прибегать к полноценным хирургическим операциям продюсер категорически не хочет, поэтому его группа косметологов приняла решение провести целый комплекс аппаратных процедур, которые позволят уплотнить кожу и восстановить утраченный тонус.
По словам супруга певицы Валерии, этот неинвазивный метод должен вернуть эстетику и нормализовать его внешний облик. Решить возникшие последствия резкой потери веса ему помогут профессионалы, заключил спикер.
Ранее он назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом.