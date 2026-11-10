Резкое похудение на 18 килограммов обернулось для музыкального продюсера Иосифа Пригожина серьезными эстетическими проблемами, которые потребовали немедленного вмешательства специалистов.

Как рассказал продюсер в беседе с Общественной Службой Новостей, поначалу он был в восторге от первых результатов трансформации, однако вскоре столкнулся с нежелательными физиологическими переменами — у артиста сильно провисли участки кожи на лице и шее.

Пригожин отметил, что ранее с подобным эффектом никогда не сталкивался, и теперь проблему необходимо решать в оперативном порядке. Прибегать к полноценным хирургическим операциям продюсер категорически не хочет, поэтому его группа косметологов приняла решение провести целый комплекс аппаратных процедур, которые позволят уплотнить кожу и восстановить утраченный тонус.

По словам супруга певицы Валерии, этот неинвазивный метод должен вернуть эстетику и нормализовать его внешний облик. Решить возникшие последствия резкой потери веса ему помогут профессионалы, заключил спикер.

Ранее он назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом.