«Все дело в танинах»: блогер объяснила, почему вяжет хурма

Вяжущая хурма, которая сводит скулы после первого же укуса, — это не признак испорченного фрукта, а лишь сигнал о том, что он еще не дозрел, и с этой проблемой хотя бы раз сталкивался практически каждый покупатель. Как рассказала в интервью радио Sputnik блогер, автор ВК-сообщества «Ем, худею, болтаю» Юлия Николенко, во всем виноваты танины — именно они создают то самое неприятное ощущение сухости во рту, но это легко исправить.

По ее словам, самый простой способ — оставить плоды полежать при комнатной температуре, однако если терпения нет, процесс можно ускорить, положив хурму в пакет вместе с яблоком или бананом: они выделяют этилен, который работает как природный катализатор созревания. Существует и более радикальный метод — заморозить фрукт, а затем разморозить, после чего он превратится в мягкое пюре, где терпкость будет ощущаться гораздо слабее, хотя блогер всегда выступает за то, чтобы изначально выбирать хороший продукт и не мучиться с его дозреванием.

При выборе идеальной хурмы Николенко советует ориентироваться на цвет: он должен быть насыщенным, ярко-оранжевым, без единого зеленого участка, а кожица — целой, без сильных повреждений и вмятин. Если речь идет о мягком сорте, то при легком нажатии пальцем плод должен немного поддаваться, но здесь кроется важный нюанс, который зависит исключительно от сорта. Например, «шарон» можно есть даже достаточно плотным, так как он практически не вяжет, а некоторые виды «королька» обладают естественной сладостью без выраженной терпкости, тогда как обычная классическая хурма почти всегда требует времени, чтобы стать мягкой и раскрыть свой настоящий вкус.

Эксперт добавила, что этот фрукт интересно не только есть в чистом виде, но и использовать в кулинарии, если вам все же попалась терпкая партия. Из нее можно приготовить простой, но очень сбалансированный десерт, который полностью нивелирует недостаток. Хурму нужно нарезать кубиками, добавить к ней густой греческий йогурт, немного жидкого меда, щепотку корицы, буквально пару капель лимонного сока для кислинки и посыпать сверху грецкими орешками. За счет жирности йогурта, сладости меда, пряности корицы и кислоты лимона вкус становится сложным и гармоничным, а вяжущий эффект танинов уже не так бьет по рецепторам. Сами танины никуда не исчезают, но есть такой десерт становится в разы приятнее, превращая покупку случайного недозрелого фрукта в кулинарный эксперимент.

Ранее гастроэнтеролог предупредила о вреде хурмы перед сном.