Биометрия не спасла: мошенники с ИИ украли 129 млн долларов через доверие

Мошенники похитили 129 млн долларов у компаний по всему миру, обойдя биометрическую защиту не через взлом систем, а через обман людей с помощью искусственного интеллекта. В суде Нью-Йорка рассматривается дело о схеме, действовавшей с июля 2024 по февраль 2026 года. Злоумышленники выдавали себя за генеральных директоров и юристов, используя дипфейки для имитации их голосов и внешности, чтобы убедить сотрудников перевести деньги на подконтрольные счета. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Самое поразительное в этой истории то, что биометрические системы даже не пытались взламывать — их просто обошли, так как атаковали не алгоритмы, а человеческое доверие. Прокуроры прямо заявляют: мошенникам не нужно обманывать технологии распознавания, если можно обмануть людей, которые привыкли верить своим глазам и ушам. Это означает, что полагаться только на биометрию уже нельзя, и компаниям придется вводить дополнительные уровни подтверждения для крупных переводов.

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