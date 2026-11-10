ФСБ лишила гражданства семерых мигрантов за экстремизм и разжигание розни

ФСБ и МВД лишили гражданства семерых выходцев из Центральной Азии и Закавказья за создание угрозы национальной безопасности. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Среди них — житель Ивановской области, спровоцировавший массовую драку, жители Хакасии, прививавшие детям ненависть к русским, и экстремист из Тамбовской области, осужденный за тяжкий вред здоровью и оборот оружия.

Эта операция знаменует переход государства от реагирования на преступления к проактивной нейтрализации системных угроз. Лишение гражданства становится фильтром, защищающим общество от экстремизма, межнациональной розни и паразитического отношения к социальной системе.

Ранее было раскрыто, за что лишают гражданства в России.