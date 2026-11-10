Киев раскрыл аппетит: Киев потребовал от Запада кормить ВСУ еще десять лет

AFP: Украина рассчитывает на финансирование ВСУ еще на 10 лет

Политика

Киев не собирается сбавлять обороты: Украина рассчитывает, что Запад будет финансировать ее армию еще как минимум десять лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

Аппетиты собеседник агентства не скрывает: речь идет о долгосрочной финансовой подпитке, рассчитанной на десятилетие вперед. То есть вместо разовой помощи западным столицам предлагают фактически многолетний контракт на содержание одной из армий Европы.

Обоснование простое — содержать армию численностью 800 тыс. человек, которая, по версии Киева, должна быть готова отразить любое нападение со стороны России в будущем.

Ранее стало известно, что Словакия не даст ни цента на кредит Украине, несмотря на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать новый бюджет Евросоюза в случае отказа выделить средства для Киева.

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