Киев не собирается сбавлять обороты: Украина рассчитывает, что Запад будет финансировать ее армию еще как минимум десять лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

Аппетиты собеседник агентства не скрывает: речь идет о долгосрочной финансовой подпитке, рассчитанной на десятилетие вперед. То есть вместо разовой помощи западным столицам предлагают фактически многолетний контракт на содержание одной из армий Европы.

Обоснование простое — содержать армию численностью 800 тыс. человек, которая, по версии Киева, должна быть готова отразить любое нападение со стороны России в будущем.

Ранее стало известно, что Словакия не даст ни цента на кредит Украине, несмотря на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать новый бюджет Евросоюза в случае отказа выделить средства для Киева.