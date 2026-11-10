«Что за бред пишут»: Волочкова резко ответила на слухи о лишении дочери наследства
Волочкова заявила, что не лишит Ариадну единственного жилья
Фото: [Медиасток.рф]
Новость о том, что балерина Анастасия Волочкова якобы намерена лишить единственную дочь Ариадну наследства, вызвала у экс-примы Большого театра резкое негодование, и в беседе с Общественной Службой Новостей она назвала подобные сообщения лживыми.
Волочкову разозлило распространение этих слухов в СМИ, которые она опровергла в очередной раз.
Что за бред пишут? Я уже который раз опровергаю все эти слухи. Ариадна — моя единственная дочь, и я не могу ее лишить жилья. Да, у нас сложные отношения, честно говоря, но мы сами как-то разберемся, и не нужно распространять лживые новости,
— подчеркнула балерина.
Она уточнила, что сложившееся в прессе впечатление о постоянных скандалах и противоречиях между ней и дочерью не соответствует действительности.
По словам Волочковой, Ариадну намеренно настраивают против нее, однако на самом деле мать продолжает поддерживать с наследницей отношения и не собирается лишать ее недвижимости.
Ранее сообщалось, что Волочкова захотела лишить единственную дочь наследства.