«Что за бред пишут»: Волочкова резко ответила на слухи о лишении дочери наследства

Новость о том, что балерина Анастасия Волочкова якобы намерена лишить единственную дочь Ариадну наследства, вызвала у экс-примы Большого театра резкое негодование, и в беседе с Общественной Службой Новостей она назвала подобные сообщения лживыми.

Волочкову разозлило распространение этих слухов в СМИ, которые она опровергла в очередной раз.

Что за бред пишут? Я уже который раз опровергаю все эти слухи. Ариадна — моя единственная дочь, и я не могу ее лишить жилья. Да, у нас сложные отношения, честно говоря, но мы сами как-то разберемся, и не нужно распространять лживые новости, — подчеркнула балерина.

Она уточнила, что сложившееся в прессе впечатление о постоянных скандалах и противоречиях между ней и дочерью не соответствует действительности.

По словам Волочковой, Ариадну намеренно настраивают против нее, однако на самом деле мать продолжает поддерживать с наследницей отношения и не собирается лишать ее недвижимости.

Ранее сообщалось, что Волочкова захотела лишить единственную дочь наследства.