Более ста пострадавших, один погибший: апелляция экс-главы «Кемеровской электротранспортной компании» не сработала

Кемеровский областной суд отклонил апелляционные жалобы бывшего главы АО «Кемеровская электротранспортная компания» и его защитника. Об этом проинформировали в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, технически неисправный трамвай десятого маршрута спровоцировал ДТП в июне 2024 года. Авария унесла жизнь одного пассажира. Тяжелый вред здоровью причинен восьми гражданам, еще 19 человек пострадали средней степени тяжести. Легкие травмы зафиксированы у 24 пассажиров. В общей сложности жертвами происшествия стали более ста человек — медицинскую помощь потребовали 106 горожан.

По информации издания, суд первой инстанции признал руководителя виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья людей. В ночь с 5 на 6 июня 2024 года он не обеспечил должное техническое обслуживание трамвайных вагонов и проигнорировал контроль предрейсового осмотра.

Согласно информации объединенного пресс-центра, бывший руководитель предприятия получил два с половиной года лишения свободы и штраф в размере 300 тыс. руб. Ему также запретили на протяжении трех лет работать на руководящих должностях в госструктурах и органах местного самоуправления. Областной суд, проверив материалы дела, признал приговор законным, а жалобы — необоснованными.

Ранее сообщалось, что в Кемерове 17-летний подросток на мотоцикле сбил 12-летнего велосипедиста.