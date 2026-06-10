Более 145 тыс. вызовов обработали на горячей линии главного врача в Подмосковье с начала года

Более 145 тыс. вызовов обработали на горячей линии главного врача в Подмосковье с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Номер горячей линии: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер, соответствующий медучреждению. Звонки принимаются по будням с 09:00 до 18:00.

По телефону можно задать волнующие вопросы, уточнить график приема специалистов и порядок записи на исследования, а также оставить отзывы и предложения о работе медучреждения.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства многопрофильной больницы в Балашихе.