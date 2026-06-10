XII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского ждет гостей в Клину

XII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского пройдет в Клину с 26 июня по 5 июля. Во главе художественной программы встанет народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль состоится на территории Государственного мемориального музыкального музея‐заповедника П. И. Чайковского. Особую притягательность мероприятию придает концепция открытых концертов: выступления пройдут на Большой поляне, где специально возведут оригинальную сценическую конструкцию.

За последние 5 лет число зрителей увеличилось втрое — с 5 до 15 тыс. человек. Не менее важным направлением работы остается поддержка юных талантов: в рамках Губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» в текущем году адресную помощь получат 11 учащихся и 3 творческих коллектива. Торжественное вручение наград запланировано на день открытия фестиваля.

Афиша события поражает жанровым многообразием: на главной сцене на Большой поляне пройдет 6 крупных концертов. Среди звезд, которые выйдут на сцену, — Денис Мацуев, Юрий Башмет вместе с камерным ансамблем «Солисты Москвы», Евгений Миронов, Юлия Хлынина, Илзе Лиепа, Валерия Абрамова, Павел Милюков, Александр Князев, а также зарубежные исполнители — Шарль Ределле (валторна, Франция) и Чжан Мэнвэнь (сопрано, Китай).

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