«200 млн рублей, квартира и дом»: почему бывшая жена Тимура Родригеза пытается сорвать его свадьбу с Катей Кабак?

Певец Тимур Родригез во всю готовится к свадьбе с актрисой Катей Кабак, однако радостное событие омрачают действия его бывшей супруги, пишет The Voice. Анна Девочкина, с которой Тимур развелся несколько лет назад, пытается расстроить планы пары. В окружении артиста считают, что женщина специально инициирует судебные тяжбы в преддверии торжества.

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Напомним, что после развода Тимур оставил Анне солидное имущество: квартиру в Москве и дом в Подмосковье. Кроме того, он выплачивал ей 200 млн рублей, в которые входили и алименты на двоих общих сыновей. Однако позже Родригез выиграл суд и добился отмены ежемесячных выплат бывшей жене. Сейчас решается вопрос о новом размере алиментов — комик хочет снизить их до 500 тыс. рублей в месяц.

Как отмечает издание, после того как Тимур объявил о помолвке с Кабак, Девочкина инициировала исполнительное производство. Приставы передали ей старое соглашение, которое все еще требует выплаты полмиллиона рублей. Если это производство будет продолжено, Тимуру грозит арест банковских счетов и, что самое обидное для молодоженов, запрет на выезд за границу.

Адвокат Сергей Жорин, комментируя ситуацию, назвал поведение Анны реакцией «обиженной женщины». Он выразил надежду, что судебные приставы будут действовать строго в рамках закона и не станут вмешиваться в личное счастье Тимура и Кати.

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