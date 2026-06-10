Благодаря вмешательству Химкинской городской прокуратуры восстановлено уличное освещение в микрорайоне Брехово

В микрорайоне Брехово городского округа Химки восстановлено уличное освещение. Этого удалось добиться благодаря вмешательству Химкинской городской прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Основанием для проверки послужило обращение местных жителей: люди пожаловались на нарушения законодательства о благоустройстве. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что часть объектов уличного освещения в одном из жилых комплексов не работала. Из‐за этого в темное время суток снижался уровень безопасности для граждан.

После принятия комплекса мер прокурорского реагирования неполадки устранили. Освещение в микрорайоне теперь функционирует в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.