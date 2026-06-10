Погибли певица Анжела Петрук и музыкант группы «Ностальгия» Евгений Сокун

В Ленинградской области произошла трагедия: в акватории Финского залива водолазы обнаружили тела двух человек, сообщает The Voice. Погибшими оказались 52-летняя певица Анжела Петрук и музыкант группы «Ностальгия» Евгений Сокун. Чудовищную находку сделали 6 июня у поселка Приморский.

Известно, что Петрук с апреля работала на теплоходе компании «Водоходъ». Однако в мае она жаловалась на тяжелые условия труда и отсутствие медицинской помощи. 22 мая певица сошла на берег в Санкт-Петербурге, не предупредив об этом родных. Последний раз она созванивалась с отцом 29 мая. Это был обычный бытовой разговор. Сын погибшей Максим сообщил, что 30 мая телефон матери еще был в сети.

31 мая на берегу рыбаки нашли перевернутую лодку и рюкзак Анжелы. Тогда же началась поисковая операция, в которой принимали участием родные артистки. Ее сын видел, как тело матери вытащили из воды.

Похороны Петрук состоятся 13 июня. Прощание пройдет на Южном кладбище. После отпевания она будет предана земле.

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