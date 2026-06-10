«Сначала бумаги, потом стройка»: борьба с бесконечными потопами в Белове начнется не скоро

Власти Белова заказали разработку проекта, который должен защитить город от подтоплений. Из документов следует, что только на проектирование уйдет полгода, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, администрация муниципалитета разместила на портале госзакупок тендер на выполнение проектно-изыскательских работ. Речь идет о создании системы инженерной защиты от паводковых вод.

По данным издания, начальная цена контракта — 147,5 млн руб. Победителю торгов предстоит за шесть месяцев подготовить всю необходимую документацию. Только после этого начнется строительство объектов, которые должны защитить город от грунтовых вод.

«Многострадальному кузбасскому городу придется мучиться до конца года», — сообщил VSE42.RU.

По данным издания, торги назначили на 18 июня. Но если желающих участвовать не окажется, аукцион придется проводить заново, что отодвинет сроки еще дальше.

По информации издания, в апреле местные власти признали, что ситуация с подтоплениями в Белове стоит очень остро. Чтобы ее разрешить, необходимо возвести за внушительную сумму масштабную сеть ливневой канализации.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске повторяется ситуация 2024 года: Обь поднялась до 930 см, до критической отметки — 50 см.