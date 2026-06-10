Летний этап проекта «Единой России» «Выбор сильных» стартовал в Подмосковье

Летний этап проекта партии «Единая Россия» «Выбор сильных» стартовал в Подмосковье. В его рамках в городах региона пройдут открытые тренировки и мастер-классы с участием известных спортсменов.

Занятия уже стартовали в парках, на стадионах и в спортивных секциях. Более чем в 50 школах действуют секции самбо, в которых занимается свыше 3 тыс. человек.

В Центральном парке Видного прошла открытая тренировка с показательными выступлениями по самбо. В парке Толстого около 200 человек соревновались в спортивном ориентировании. По итогам состязаний определились победители в нескольких возрастных категориях. В Лобне прошел открытый турнир по пляжному самбо, в котором приняли участие более 50 спортсменов в возрасте от 9 до 50 лет.

«Сегодня партийный проект «Выбор сильных» объединяет федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы. И речь идет не только о спортивных результатах. Наша задача — через спорт воспитывать молодежь, формировать уважение к истории нашей страны, ее традициям и героям», — отметил первый вице-президент Федерации самбо Подмосковья Александр Гавриленков.

Он добавил, что благодаря проекту ведется организация и оснащение секций самбо, дзюдо и спортивной борьбы в школах и вузах, внедряются программы наставничества, адаптивные практики для людей с ограничениями по здоровью.