«Горящий дом» как способ расхламления — почему этот метод набирает популярность и как он работает

У большинства людей в квартирах оказывается значительно больше вещей, чем они предполагают. Полки, дальние углы шкафов, антресоли и коробки постепенно заполняются предметами, которые когда-то казались необходимыми, но в повседневной жизни почти не применяются. Именно на этом ощущении и базируется метод «горящего дома» — один из известных способов избавляться от лишнего, который в последние годы регулярно появляется в материалах про уборку и минимализм, сообщил Здоровье Mail.

«Схватил бы в огне» — тест на нужность вещей

Говоря совсем просто, это способ оценить, насколько вещи действительно важны. Речь не про абстрактные «вдруг понадобится», «выбросить жалко», «когда-то было ценным», а про реальную нужность. Метод предлагает мысленно сократить пространство дома до того, что на самом деле имеет смысл, приносит пользу или представляет истинную важность.

по мнению экспертов, в этом и заключается его главная сила. Он резко обрывает бесконечные внутренние споры с самим собой. Вместо мучительного выбора «оставить или выбросить» человек получает более жесткий вопрос: эта вещь действительно ценная или она просто долго лежит, и я привык к ее присутствию? В статьях про этот метод принцип формулируют так: сохранять стоит то, что вы схватили бы в огне, или то, чем пользуетесь постоянно.

Как работает этот принцип

На практике метод помогает вовсе не из-за своей драматичности, а потому что он развеивает неопределенность, считают специалисты. Основная масса хлама держится в доме не от любви к вещам, а от неуверенности. Человек не понимает, нужна ему эта вещь или нет, но и выбросить ее не решается. В итоге она годами хранится где-то на задворках пространства.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Кому больше подходит этот подход

Этот метод особенно эффективен для тех, кого уже изнурило нагромождение вещей, но кто при этом не терпит сложных схем наведения порядка. Он станет спасением для людей, которых мягкие техники — с долгим обдумыванием и «выслушиванием» каждой вещи — только парализуют. Здесь работает другая логика: предмет либо настоятельно необходим, либо его ценность сомнительна, и тогда он просто пылится без дела.

Такой подход также отлично подойдет тем, кто чувствует, что жилье перенасыщено, а каждое новое наведение чистоты отнимает все больше сил. В этом случае избавление от хлама превращается не в вопрос дизайна, а в вопрос личной энергии. Чем меньше балласта вокруг, тем меньше времени и нервов уходит на его содержание.

В чем слабое место метода

При всей своей полезности у метода есть ограничения. Он слишком резок для людей, у которых много эмоционально ценных вещей. Не все важное обязательно используется ежедневно. Письма, снимки, памятные безделушки, детские вещи, семейные реликвии могут не пройти проверку на практичность, но при этом оставаться по-настоящему значимыми.

Кроме того, метод легко превратить в карикатуру и начать понимать чересчур буквально. Это не значит, что дома нужно оставить только документы, ноутбук и зарядку. И тем более это не означает, что в реальном пожаре следует спасать вещи, рискуя жизнью. Настоящие инструкции спасателей говорят об обратном: при возгорании нужно немедленно покинуть помещение и не возвращаться в горящий дом ни за какими предметами.

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