Больница отказалась оплачивать перевозку ребенка-инвалида в Горнозаводске

В Горнозаводске районная больница отказалась оплачивать перевозку ребенка-инвалида для посещения заместительной почечной терапии, без которой девочка могла умереть, сообщает properm.ru . Прокуратура привлекла к ответственности виновных.

Ребенку требовалось три раза в неделю приезжать на процедуру, без которой мог наступить летальный исход в любой момент. Больница была обязана обеспечить транспортировку юного пациента в медицинское заведение и обратно. Согласно правилам, в спецтранспорте разрешено находиться одному из родителей или законному представителю.

Родители были вынуждены самостоятельно добираться. Каждая поездка обходилась примерно в 20 тысяч рублей. Процедуру назначили три раза в неделю. Семья была вынуждена обратиться в благотворительный фонд для помощи в организации транспортировки спецтранспортом.

В ситуацию вмешалась прокуратура. Сотрудники рассмотрели поступившую жалобу от родных пациентки в связи с нарушением ее прав на лечение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Больница организовала транспортировку ребенка в обе стороны. Лицо, которое допустило подобное нарушение, привлечено к административной ответственности. В прокуратуре также добились, чтобы семье вернули потраченные на поездки деньги в полном объеме.

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