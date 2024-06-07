В Омске продолжили строительство ЖК, несмотря на запрет прокуратуры

На площадке ЖК «Мирапорт» на береговой полосе реки Иртыш в Омске продолжаются строительные работы, несмотря на запрет прокуратуры, сообщает gorod55.ru .

Прокуратура выявила ряд нарушений во время строительства ЖК в Омске. Во-первых, застройщику незаконно передали для работ часть береговой линии вдоль реки Иртыш. Во-вторых, специалистами были выявлены нарушения градостроительного, земельного и водного законодательства.

Без получения разрешительных документов подрядчик уже демонтировал часть причала. Появления ЖК на территории федеральной собственности ограничит доступ к берегу для омичей, что нарушает их права. Строительство признали незаконным.

Местные жители сообщили Городу55, что работы на объекте продолжаются. В среду, 5 июня, рабочие продолжали строительные работы. В четверг, 6 июня, ситуация не изменилась. Возмущенные жители микрорайона обсуждали ситуацию в чате.

«Стройка ЖК «Мирапорт» в очередной раз пакостит жителям домов улицы Пригородной! Загадили все дорожное покрытие глиной и грязью», — отметил один из жителей домов на Пригородной.

Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру. Сотрудники рассказали, что сначала подрядчику направят предупреждение о консервации застройки. Если подрядчик продолжит строительные работы, прокуратура направит иск в суд. Процесс может длиться несколько месяцев.

По информации источника Города55 документы в администрации города, которые разрешили строительство, были одобрены за один день.

Ранее мы сообщали, что жители Омска переживают, что их дома незаконно снесут для строительства нового ЖК.