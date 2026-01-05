Больше не сможет ходить: отец главкома ВСУ встретил Новый год в частной клинике Подмосковья

Главком ВСУ Александр Сырский оплатил услуги частного центра в России, чтобы в праздничные выходные обеспечить уход тяжелобольному 86-летнему отцу Станиславу Прокофьевичу, сообщила Газета.Ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации телеграм-канала, отец Сырского на Новый год находился в подмосковной клинике. Курс лечения Станислав Прокофьевич проходил в частной клинике осенью. Его выписали в начале ноября. Пенсионер вернулся во Владимир. Александр Сырский оплатил нахождение отца. Услуга была оценена в 6 млн руб.

По данным канала, мужчине снова стало плохо. Новый год он встретил в палате. Медикам удалось стабилизировать состояние отца Сырского. Врачи считают, что пенсионер больше не сможет ходить. В настоящее время ему назначена поддерживающая терапия. У него диагностирована пневмония.

По информации канала, лечение и курс реабилитации Сырского-старшего обошлись его сыну в 1 млн руб. Кроме того, главком ВСУ обеспечил отцу перевозку из Владимира в частную клинику Подмосковья.

